دخول أولى شاحنات المساعات الإنسانية لغزة عبر نقطة العبور الشمالية

دخلت أولى الشاحنات التي تحمل مساعدات غذائية أمس إلى قطاع غزة عبر نقطة العبور الشمالية التي فتحت حديثا.



وذكر الجيش الاسرائيلي أن الشاحنات فُحصت في معبر كرم أبو سالم قبل التحرك شمالا للعبور إلى القطاع.



وكانت إسرائيل قد قالت في وقت سابق هذا الشهر إنها ستعيد فتح معبر إيريز الذي أُغلق منذ اندلاع الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر.