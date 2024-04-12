العثور على جثث ثلاث نساء على قارب مهاجرين قبالة إسبانيا

عُثر على جثث أربع نساء على مركب مهاجرين جنح قبالة السواحل الجنوبية الشرقية لإسبانيا، على ما ذكر مسؤولو إنقاذ.



وأُبلغت فرق الإنقاذ في ساعة متأخرة الخميس بحادثة جنوح المركب على بعد 11 ميلا بحريا عن كارتاخينا الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.



وعثرت الفرق على جثث أربعة أشخاص في القارب، بحسب متحدث باسم جهاز الإنقاذ.



ويشتبه الحرس المدني في الشرطة الإسبانية المكلف التحقيق في أن المركب كان يحاول الوصول إلى إسبانيا انطلاقا من شمال إفريقيا قبل أن ينفذ الوقود منه.