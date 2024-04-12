البابا فرنسيس سيسافر إلى إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية وسنغافورة



أعلن الفاتيكان إن البابا فرنسيس سيسافر إلى إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية وسنغافورة في الفترة من الثاني إلى 13 أيلول.



وذكر الفاتيكان في بيان أن البابا سيزور جاكرتا في الفترة من الثالث إلى السادس من أيلول، وبورت مورزبي وفانيمو من السادس إلى التاسع من الشهر نفسه، وديلي من التاسع إلى 11 أيلول، ثم سنغافورة من 11 إلى 13 أيلول.



ولم يأت البيان على ذكر فيتنام التي اقترح البابا ومسؤولو الفاتيكان أن تكون وجهة محتملة في الجولة الآسيوية.



ومن المتوقع أن تكون الجولة مرهقة بالنسبة للبابا البالغ من العمر 87 عاما والذي واجه مشاكل صحية في الآونة الأخيرة، مما أجبره على إلغاء بعض ارتباطاته ومنها بعض فعاليات عيد القيامة الشهر الماضي.