الخارجية السودانية تستنكر استضافة فرنسا مؤتمرا حول الوضع الإنساني بالسودان

دانت وزارة الخارجية السودانية استضافة فرنسا مؤتمرا إنسانيا حول السودان في 15 نيسان "من دون التشاور أو التنسيق" مع الحكومة و"بدون مشاركتها".



وأعربت وزارة خارجية جمهورية السودان في بيان عن بالغ دهشتها واستنكارها أن ينعقد هذا المؤتمر حول شأن من شؤون السودان؛ "الدولة المستقلة وذات السيادة والعضو بالأمم المتحدة، دون التشاور او التنسيق مع حكومتها وبدون مشاركتها".