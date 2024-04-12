الخارجية الهندية: على الهنود في إيران وإسرائيل مراعاة الاحتياطات اللازمة لسلامتهم

نصحت وزارة الخارجية الهندية رعاياها بعدم السفر إلى إيران وإسرائيل حتى إشعار آخر نظرا "للموقف السائد في المنطقة".وشددت على أن الهنود في البلدين اتباع "أقصى التدابير الاحترازية الخاصة بسلامتهم وأن يقيدوا تحركاتهم للحد الأدنى".