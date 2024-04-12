الاتحاد الأوروبي يدرج سرايا القدس وقوات النخبة وكتائب القسام على قائمة العقوبات

أدرجت دول الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري والقوات الخاصة لحركة حماس والجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية على قائمة عقوبات الاتحاد المتعلقة بحقوق الإنسان لمسؤوليتهم عن "أعمال واسعة النطاق من العنف الجنسي والعنف ضد النساء خلال هجوم السابع من تشرين الأول على إسرائيل".



وأوضحت دول التكتل أن كتائب القسام وقوات النخبة التابعتين لحماس وسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد تخضع الآن لتجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.



كما أصبح توفير الأموال لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، محظورا أيضا، بحسب الاتحاد الاوروبي.