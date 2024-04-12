البيت الأبيض: التهديد الإيراني لإسرائيل "حقيقي"

أكد البيت الأبيض أن تهديدات إيران لإسرائيل بالرد على ضربة القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع الشهر الحالي، "حقيقية".



ولفت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إلى أننا "لا زلنا نعتبر أن تهديد إيران المحتمل، حقيقي وموثوق" وتنوي الولايات المتخذة "بذل كل ما هو ممكن لضمان تمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها".