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عقوبات أميركية على أبو عبيدة ومسؤولين بوحدة الطائرات المسيرة بحماس

أخبار دولية
2024-04-12 | 11:47
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عقوبات أميركية على أبو عبيدة ومسؤولين بوحدة الطائرات المسيرة بحماس
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عقوبات أميركية على أبو عبيدة ومسؤولين بوحدة الطائرات المسيرة بحماس

اعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة أصدرت اليوم الجمعة عقوبات على المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وقادة بوحدة الطائرات المسيرة التابعة للحركة الفلسطينية. وأضافت الوزارة في بيان أن الاتحاد الأوروبي يفرض في الوقت نفسه عقوبات تستهدف حماس.
 
وتستهدف العقوبات الأميركية حذيفة سمير عبد الله الكحلوت المعروف أيضا باسم "أبو عبيدة" وهو المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في غزة منذ عام 2007 على الأقل.
 
وتستهدف العقوبات أيضا وليم أبو شنب قائد وحدة الشمالي المتمركزة في لبنان، وبراء حسن فرحات، مساعد أبو شنب، وخليل محمد عزام وهو مسؤول استخبارات.
 
وقال براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في إشارة إلى الطائرات المسيرة، "العمل المشترك يعزز اليومتركيزنا الجماعي المستمر على تعطيل قدرة حماس على شن مزيد من الهجمات، بما في ذلك من خلال الحرب الرقمية وإنتاج الطائرات المسيرة". وأضاف "ستستمر وزارة الخزانة، بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا، في استهداف شبكات التسهيلات التابعة لحماس أينما كانت، بما في ذلك المجال الرقمي".
 
وتضع العقوبات حظرا على جميع العقارات والمصالح المملوكة للأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة أو تلك التي في حوزة أو خاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين ويتعين إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عنها.
  

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