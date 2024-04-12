بايدن لإيران.. "لا تفعلوا ذلك"

اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة إن رسالته إلى إيران، التي هددت بالقيام بعمل عسكري ضد إسرائيل، هي "لا تفعلوا ذلك".



وقال بايدن في تصريحات للصحفيين "نحن ملتزمون بالدفاع عن إسرائيل. سندعم إسرائيل. سنساعد في الدفاع عن إسرائيل ولن تنجح إيران".