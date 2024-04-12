الشرطة البريطانية تحقق بشأن نائبة معارضة لاحتمال خرقها القانون

أعلنت الشرطة البريطانية الجمعة أنها بدأت تحقيقاً بشأن نائبة زعيم حزب العمال المعارض أنجيلا راينر على خلفية مزاعم بأنها ربما خرقت القانون الانتخابي.



اتهم نواب في حزب المحافظين الحاكم راينر بتقديم معلومات كاذبة حول مقر إقامتها الرئيسي لتجنب دفع كامل الضرائب على بيع منزلها في العام 2015.



ونفت أنجيلا راينر بشدة ارتكاب أي مخالفات واتهمت المحافظين بتشويه سمعتها في محاولة لتضييق الفارق في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة هذا العام.



وقالت في بيان "رأينا حزب المحافظين يستخدم قواعد اللعبة هذه من قبل، حيث يبلغ الشرطة عن المعارضين السياسيين خلال الحملات الانتخابية لصرف الانتباه عن سجلهم".