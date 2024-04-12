صندوق النقد الدولي يمنح غورغييفا ولاية ثانية من خمس سنوات

أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الجمعة أن مديرته العامة كريستالينا غورغييفا أعيد تعيينها "بالتوافق" في المنصب لولاية جديدة من خمس سنوات.



يعني القرار أن غورغييفا التي كانت مرشحة من دون منافس لقيادة الهيئة والتي تنتهي ولايتها الحالية في 30 أيلول، ستبدأ ولاية جديدة في الأول من تشرين الأول، وفق بيان للصندوق.