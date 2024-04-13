ايرلندا وإسبانيا والنروج مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية

أعلنت ايرلندا وإسبانيا والنروج استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية، بالاشتراك مع دول أخرى، حسبما قال رؤساء وزراء الدول الثلاث الجمعة.



وتوجه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الذي يدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، إلى أوسلو الجمعة ثم إلى دبلن، حيث عقد مؤتمرين صحافيين مشتركين مع نظيريه النروجي والايرلندي، جوناس غار ستور وسيمون هاريس.



وقال هاريس: "نعتقد أن لحظة الاعتراف بدولة فلسطينية تقترب".



وأضاف: "نود أن نفعل ذلك مع أكبر عدد ممكن من (الدول) الأخرى، من أجل إعطاء وزن للقرار وإرسال أقوى رسالة".



من جهته، أشار سانشيز إلى أن ايرلندا وإسبانيا "ملتزمتان الاعتراف علنا بفلسطين باعتبارها دولة عندما تكون الظروف مناسبة".



وقال جوناس غار ستور في خلال مؤتمر صحافي مشترك مع سانشيز: "النروج مستعدة لاتخاذ قرار بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية".



وأضاف: "يجب اتخاذ هذا القرار على أساس التوقيت والسياق بالتعاون الوثيق مع الدول التي تتشارك الأفكار نفسها. ولم نضع جدولا زمنيا محددا".