البابا فرنسيس: "أشعر بالحزن بسبب الصراع في فلسطين وإسرائيل"

أعرب البابا فرنسيس عن "حزنه" بسبب "الصراع في فلسطين وإسرائيل" على خلفية الحرب الدائرة بين اسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.



وجاء في رسالة كتبها البابا البالغ 84 عاما وأرسلت إلى قناة "العربية" بمناسبة انتهاء شهر رمضان ونشرها الفاتيكان: "أشعر بالحزن بسبب الصراع بين فلسطين وإسرائيل".



وقال: "ليتوقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة حيث تحدث كارثة إنسانية، ولتصل المساعدات إلى السكان الفلسطينيين الذي يتألمون بقسوة، وليطلق سراح الرهائن الذين خطفوا في تشرين الأول".



وتابع البابا في رسالته: "كفى، توقفوا! من فضلكم، أوقفوا ضجيج السلاح وفكروا في الأطفال، وفي كل الأطفال كما تفكّرون في أبنائكم".