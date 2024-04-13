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ترامب يقول إنه "سيدلي بشهادته" في محاكمته الجنائية في نيويورك

أخبار دولية
2024-04-13 | 00:20
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ترامب يقول إنه &quot;سيدلي بشهادته&quot; في محاكمته الجنائية في نيويورك
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ترامب يقول إنه "سيدلي بشهادته" في محاكمته الجنائية في نيويورك

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه يعتزم "الإدلاء بشهادته" في محاكمته الجنائية التي تبدأ الاثنين في نيويورك في إطار الدعوى المرفوعة ضده بتهمة دفع أموال لممثلة إباحية لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016. 
     
وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن هذه الشهادة قد تكون محفوفة بالمخاطر من الناحية القانونية، قال ترامب: "سأشهد. أنا أقول الحقيقة. أعني، كل ما يمكنني فعله هو قول الحقيقة".

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