روسيا تستدعي السفير الفرنسي بعد تصريحات اعتبرت "غير مقبولة"

استدعت روسيا السفير الفرنسي في موسكو بيير ليفي بعد تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه اعتبرتها "غير مقبولة" بعدما قال الاثنين إن باريس لم تعد ترى "جدوى" في التحاور مع موسكو.



وعلقت الخارجية الروسية في بيان بالقول إن ليفي: "تبلّغ بالطابع غير المقبول لمثل هذه التصريحات التي لا صلة لها بالواقع".



وأضاف البيان: "نعتبر هذه التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي بمثابة عمل متعمد ومقصود من الجانب الفرنسي لتقويض إمكان إجراء أي حوار بين البلدين".