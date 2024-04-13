مقتل شخص وإصابة آخرين في حادث تلفريك جنوب تركيا

أعلنت وزارة الداخلية التركية أن شخصًا لقي حتفه وأصيب 10 آخرون أمس الجمعة في إقليم أنطاليا في جنوب تركيا بعد اصطدام كابينة عربة تلفريك بعمود مكسور.وأشارت الوزارة إلى أن 24 كابينة توقفت في الهواء الساعة 05:23 مساءً بالتوقيت المحلي (14:23 بتوقيت غرينتش) أمس.وأوضحت أنه بعد مرور 16 ساعة على وقوع الحادث، لا يزال أكثر من 60 راكبًا عالقين في الكبائن التسع المتبقية في الهواء في حين تم إنقاذ 120 آخرين.وقال أوكاي ميميس رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارىء للصحفيين في مكان الحادث إنه لا توجد إصابات خطيرة أو أي أحد في حالة صحية سيئة بين العالقين، مضيفًا أن الهدف هو الانتهاء من أعمال الإنقاذ قبل غروب الشمس.