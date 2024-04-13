إصابة عنصر سابق في أجهزة الأمن الأوكرانية جراء "محاولة اغتيال" في موسكو

أصيب ضابط سابق في أجهزة الأمن الأوكرانية "إس بي يو" الجمعة في "محاولة اغتيال" بسيارته في موسكو، أنحى باللائمة فيها على كييف، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية.



وفي فيديو على "تيلغرام"، قال فاسيلي بروزوروف الضابط السابق الذي انتقل إلى الجانب الروسي: "ليس لدي أدنى شك في أن النظام الإرهابي في كييف كان وراء محاولة الاغتيال التي وقعت اليوم. لكنها فشلت. أنا على قيد الحياة وبصحة جيدة وسأواصل إدانة جرائم السلطات الأوكرانية".



وهو قد أصيب بجروح في يديه وساقيه، حسبما قال مصدر أمني لوكالة "ريا نوفوستي" للأنباء مشترطا حجب هويته.



وقال مصدر آخر في خدمات الطوارئ إن الرجل أصيب عندما انفجرت عبوة ناسفة أسفل سيارته ذات الدفع الرباعي قرب مكان إقامته في شمال العاصمة الروسية.