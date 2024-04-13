الكرملين: اتفاق سلام غير مكتمل قد يكون أساسا لمحادثات أوكرانيا

رأى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن اتفاق سلام غير مكتمل في عام 2022 بين روسيا وأوكرانيا قد يكون الأساس لمفاوضات جديدة، لكن لا يوجد ما يشير إلى أن كييف مستعدة للمحادثات.



وقال الرئيس فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا إن روسيا وأوكرانيا كانتا على وشك الاتفاق على اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية في محادثات إسطنبول في نيسان 2022، لكن أوكرانيا تراجعت عنه بمجرد تراجع القوات الروسية بالقرب من كييف.