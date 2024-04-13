زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب منطقة زيزانغ الصينية

أعلن مركز الأبحاث الجيولوجية الألماني أن زلزالا بقوة 5.7 درجة ضرب منطقة زيزانغ الصينية اليوم السبت.



وقال المركز إن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.