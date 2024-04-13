رئيس الفلبين: اتفاق ثلاثي بين أميركا واليابان والفلبين يغير آليات بحر الصين الجنوبي

أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور أن اتفاق التعاون بين الفلبين والولايات المتحدة واليابان سيغير الآليات في بحر الصين الجنوبي والمنطقة، بينما سعى إلى طمأنة الصين بأنها ليست هدفا.



وقال ماركوس في مؤتمر صحفي في واشنطن بعد يوم من لقائه بالرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في أول قمة ثلاثية للدول الثلاث: "أعتقد أن الاتفاق الثلاثي مهم للغاية".



وأضاف: "سيغير الآليات التي نراها في المنطقة، في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في آسيا، وحول بحر الصين الجنوبي".



ولفت ماركوس الى أن القمة "ليست ضد أي دولة" ولكنها ركزت على تعميق العلاقات الاقتصادية والأمنية بين مانيلا وواشنطن وطوكيو.