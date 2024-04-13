إجلاء المئات من مركز تسوق في سيدني بعد ما يشتبه بأنه حادث طعن

أفاد موقع إخباري أسترالي بإجلاء المئات من مركز للتسوق في سيدني بعد وقوع ما يشتبه بأنه حادث طعن اليوم السبت.



وذكر أن عملية كبيرة للشرطة جارية في المركز التجاري المزدحم بالقرب من شاطىء بوندي بعد ما يعتقد أنه حادث طعن.



وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية إن أعيرة نارية أطلقت.



وأشارت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إلى أن الشرطة تنفذ عملية دون التطرق لمزيد من التفاصيل.



وأظهرت عدة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حشودًا تفر من المركز التجاري وسيارات الشرطة وخدمات الطوارىء تهرع إلى المركز التجاري.