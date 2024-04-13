هولندا تغلق سفارتها في طهران غدا في إجراء احترازي

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية أن هولندا ستغلق سفارتها في طهران غدا الأحد في إجراء احترازي، عازية ذلك إلى تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل.



وقالت الوزارة في بيان إنها ستتخذ غدا قرارا بشأن إعادة فتح السفارة يوم الاثنين.