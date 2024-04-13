السوداني يغادر إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة رسمية

يغادر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العاصمة بغداد متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأميركية، على رأس وفد حكومي ونيابي وممثلين عن القطاع الخاص، في مستهل زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الأميركي جو بايدن.