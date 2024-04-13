الشرطة‭ ‬الباكستانية: مسلحون يقتلون 9 رجال بعد خطفهم من حافلة متجهة إلى إيران

أعلن مسؤولون أن مسلحين في إقليم بلوشستان المضطرب بجنوب غرب باكستان، على الحدود مع أفغانستان وإيران، قتلوا تسعة رجال بالرصاص بعد خطفهم من حافلة.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن هذا الحادث الذي وقع مساء أمس الجمعة.



وقال المسؤول بالشرطة عبد الله منجل إن عدة مسلحين اعترضوا الحافلة التي كانت متجهة إلى إيران في منطقة نوشكي وأخذوا الرجال التسعة معهم بعد أن تأكدوا من أنهم من إقليم البنجاب.

وأضاف: "جميعهم كانوا مسافرين إلى تفتان".



وأوضح أن المسلحين قتلوا التسعة بإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة.



وذكر نائب مفوض الشرطة في المنطقة حبيب الله موساخيل أن الشرطة عثرت على جثثهم وعليها آثار الرصاص تحت أحد الجسور بعد ساعة ونصف الساعة من خطفهم.