إصابة رجل بالرصاص في مركز تجاري في سيدني بعد تقارير عن واقعة طعن

أعلنت الشرطة في سيدني أن رجلًا أصيب بالرصاص في مركز تجاري في المدينة اليوم السبت بعدما أفادت تقارير بطعن عدة أشخاص.وذكرت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان أنه تم استدعاء أجهزة الطوارىء إلى مركز ويستفيلد بوندي جانكشن للتسوق قبل وقت قصير من الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش)، وذلك في أعقاب هذه التقارير.وقال البيان: "صدرت مناشدة لتجنب المنطقة... التحقيقات مستمرة بشأن الواقعة وليست هناك تفاصيل أخرى".وكان موقع إخباري قد أفاد بإجلاء المئات من المركز بعد الواقعة.وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن بعض الأشخاص ما زالوا محاصرين بالداخل.