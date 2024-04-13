قائد الأركان الأوكراني: الوضع على الجبهة الشرقية "تدهور بشكل كبير"

رأى قائد الأركان الأوكراني أولكسندر سيرسكي أن الوضع على الجبهة الشرقية "تدهور بشكل كبير في الأيام الأخيرة"، مشيرًا إلى "تصعيد" في هجوم الجيش الروسي الذي يدفع خصوصًا باتجاه تشاسيف يار.وكتب عبر تلغرام: "الوضع على الجبهة الشرقية تدهور بشكل كبير في الأيام الأخيرة. وهذا عائد خصوصًا إلى تصعيد كبير في هجوم العدو بعد الانتخابات الرئاسية في روسيا"، مؤكدًا أن المناطق التي "تطرح أكبر المشاكل" عززت خصوصًا بوسائل دفاع جوي.