انفجار عبوة ناسفة بسيارة في دمشق

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة في حي المزة في دمشق على ما نقلت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة العاصمة السورية.



ولم يتضح على الفور من يقف وراء الانفجار أو من المستهدف به.



ونقلت وكالة سانا عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله: "صوت الانفجار الذي سُمع منذ قليل في منطقة المزة ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة في ساحة الهدى واقتصرت الأضرار على الماديات".