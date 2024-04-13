خمسة قتلى في هجوم المركز التجاري في سيدني والشرطة لا تستبعد فرضية "الإرهاب"

قتل خمسة أشخاص طعنًا في هجوم نفذ السبت في مركز تجاري في سيدني في أستراليا، على ما أفاد مسؤول في الشرطة الصحافيين من دون أن يستبعد فرضية "الإرهاب".



وأدى الهجوم أيضًا إلى إصابة أشخاص عدة بجروح نقل ثمانية منهم وبينهم طفل إلى المستشفى على ما أفادت فرق الإسعاف. وكتب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عبر منصة اكس: "أفكار كل الاستراليين تتجه إلى المتضررين وأقاربهم".