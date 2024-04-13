البحث مستمر عن مستوطن مفقود وإصابات في قرى فلسطينية هاجمها مستوطنون

استمر البحث السبت عن مستوطن إسرائيلي فُقد في الضفة الغربية، حيث أدت هجمات نفذها مستوطنون على قرى فلسطينية إلى مقتل شخص وجرح عشرات آخرين، وفق مصادر من الجانبين.



واستهدفت الهجمات قرى محيطة برام الله على خلفية تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول.



وقال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إنه لم يتلق أي أخبار عن بنيامين أشيمير البالغ من العمر أربعة عشر عامًا وغادر مستوطنة ملآخي هشالوم العشوائية صباح الجمعة لرعي أغنامه، بحسب عائلته، ولم يعرف عنه شيء بعد ذلك.



ونشر الجيش قوات كبيرة لتمشيط المنطقة المحيطة وأقام حواجز على الطرق. ويشارك مئات المدنيين والمستوطنين في عملية البحث.



وذكر مراسلو وكالة فرانس برس أن أعمال عنف اندلعت بعد ظهر الجمعة عندما هاجم مستوطنون مسلحون قرية المغير الفلسطينية، على بعد حوالي 500 متر من المستوطنة العشوائية، وأطلقوا الرصاص الحي وأحرقوا عشرات المنازل والمركبات، فيما رد السكان برشق الحجارة.