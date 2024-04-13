الحرس الثوري الإيراني يعلن الاستيلاء على سفينة "مرتبطة" باسرائيل في الخليج

أعلنت القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني أنها احتجزت السبت ناقلة حاويات "مرتبطة" باسرائيل في مياه الخليح على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا).



وقالت الوكالة: "احتجزت القوة البحرية الخاصة ناقلة الحاويات ام سي اس أريز" خلال "عملية نفذتها مروحية قرب مضيق هرمز" موضحة أن السفينة "ترفع العلم البرتغالي وتديرها شركة زودياك التي يملكها الرأسمالي الإسرائيلي إيال عوفر" و"يتم اقتيادها إلى المياه الإقليمية الإيرانية".