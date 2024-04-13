الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة بالقرب من أفدييفكا في الشرق الأوكراني

أعلن الجيش الروسي السيطرة على بلدة بالقرب من أفدييفكا في الشرق الأوكراني، في تقدّم جديد له في المنطقة.



وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية أن الجنود: "حرّروا" بيرفومايسكي في جنوب غرب أفدييفكا التي تمّ الاستيلاء عليها في شباط.