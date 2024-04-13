الجيش الإسرائيلي: إيران ستتحمل عواقب أي تصعيد

شدّد متحدث عسكري إسرائيلي على أن إيران ستتحمل العواقب في حالة تصعيدها للعنف في المنطقة.



وقال دانيال هاجاري في بيان: "إيران ستتحمل العواقب في حالة اختيارها المزيد من التصعيد. إسرائيل في حالة تأهب قصوى".



وأضاف: "رفعنا استعدادنا لحماية إسرائيل من أي عدوان إيراني آخر ومستعدون أيضا للرد".