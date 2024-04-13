وزير الخارجية الإسرائيلي: على الاتحاد الأوروبي والعالم الحر إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن طهران نفذت عملية قرصنة ويجب فرض عقوبات عليها، وذلك بعد أن سيطر الحرس الثوري الإيراني على سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز.



ورأى كاتس أن"نظام آية الله خامنئي هو نظام إجرامي يدعم جرائم حركة حماس وينفذ الآن عملية قرصنة في انتهاك للقانون الدولي".



ودعا وزير الخارجية الاسرائيلي "الاتحاد الأوروبي والعالم الحر إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وفرض عقوبات على إيران على الفور".