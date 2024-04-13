الشرطة تطلق الرصاص على مهاجم قتل 6 أشخاص طعنًا في سيدني

أعلنت الشرطة الأسترالية أنها قتلت بالرصاص مهاجمًا قتل ستة أشخاص طعنًا في مركز تجاري في مدينة سيدني، وتحديدًا في ضاحية بوندي الشاطئية اليوم السبت، فيما فر المئات من مكان الحادث.



وذكرت الشرطة في بيان أن شرطية أطلقت النار على المهاجم بعد أن هاجم أشخاصًا في مركز التسوق المزدحم ويستفيلد بوندي جانكشن.



وقالت كارين ويب مفوضة شرطة نيو ساوث ويلز في مؤتمر صحفي إن خمسًا من الضحايا الست الذين لاقوا حتفهم من النساء، فيما نقل ثمانية أشخاص، من بينهم طفل يبلغ من العمر تسعة أشهر، إلى المستشفى لإصابتهم بطعنات.



وأضافت أن الشرطة في هذه المرحلة لا تعتقد أن الهجوم له صلة بالإرهاب.