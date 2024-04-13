رئيس الوزراء الفلسطيني يدين "هجمات" المستوطنين في الضفة الغربية

ندد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بالهجمات التي يشنها مستوطنون على قرى وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بعد مقتل فتى إسرائيلي عثر على جثته السبت في منطقة رام الله.



ورأى مصطفى في بيان أن "هجمات المستعمرين لن تثني شعبنا عن الصمود على أرضه، وإفشال مخططات التهجير والطرد لصالح عصابات المستعمرين الإرهابية".