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o
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o
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بايدن يختصر العطلة الأسبوعية ويعود إلى واشنطن
أخبار دولية
2024-04-13 | 12:38
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بايدن يختصر العطلة الأسبوعية ويعود إلى واشنطن
قرر الرئيس الاميركي جو بايدن اختصار العطلة الأسبوعية في ولاية ديلاوير والعودة إلى واشنطن بعد ظهر اليوم السبت للتشاور مع فريقه للأمن القومي بشأن الأحداث في الشرق الأوسط، بحسب البيت الابيض.
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