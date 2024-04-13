البيت الأبيض يطالب إيران بالإفراج "فورا" عن السفينة المحتجزة

طالب البيت الأبيض ايران بالإفراج فورا عن ناقلة الحاويات التي حجزتها في الخليج قرب مضيق هرمز، على وقع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.



وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون: "ندعو ايران الى الإفراج فورا عن السفينة وطاقمها الدولي".



واعتبرت أن "احتجاز سفينة مدنية من دون استفزاز يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وفعل قرصنة ارتكبه الحرس الثوري الإيراني".