مكالمة بين وزيري الدفاع الاميركي والاسرائيلي... اوستن: يمكن لإسرائيل الاعتماد على واشنطن في وجه أي هجمات

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن إسرائيل "تترقب عن كثب هجوما محتملا" عليها من جانب إيران وحلفائها في المنطقة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل عن طبيعة هذا التهديد.



وشدد غالانت في بيان أنه يتعين على الإسرائيليين أن يستجيبوا لأي أوامر قد تصدر عن قيادة الجبهة الداخلية بالجيش، التي ترصد الصواريخ القادمة والتهديدات الجوية الأخرى حتى يتمكنوا من معرفة ما إذا كان عليهم الاحتماء أم لا.



وفي سياق متصل، تحدث وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي لمناقشة التهديدات الإقليمية، مؤكدا مجددا موقف واشنطن الثابت بالدفاع عن إسرائيل.



وأكد أوستن أن إسرائيل يمكنها الاعتماد على واشنطن في وجه أي هجمات من جانب إيران ووكلائها الإقليميين.