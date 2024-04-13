الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إسرائيل تلغي الأنشطة التعليمية والشبابية التي كانت مقررة في الأيام المقبلة

أخبار دولية
2024-04-13 | 14:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إسرائيل تلغي الأنشطة التعليمية والشبابية التي كانت مقررة في الأيام المقبلة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إسرائيل تلغي الأنشطة التعليمية والشبابية التي كانت مقررة في الأيام المقبلة

ألغت إسرائيل اليوم السبت الأنشطة التعليمية وغيرها من الأنشطة الشبابية التي كانت مقررة في الأيام المقبلة بمناسبة الفصح، كما وضعت كل القوات المسلحة على أهبة الاستعداد بسبب هجوم محتمل من إيران.
 
وقال المتحدث باسم الجيش الأميرال دانيال هاجاري خلال الإعلان عن الإجراءات في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون إن عشرات الطائرات المقاتلة تقوم بدوريات في إطار حالة الاستعداد.
         

آخر الأخبار

أخبار دولية

الأنشطة

التعليمية

والشبابية

مقررة

الأيام

المقبلة

LBCI التالي
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب منطقة زيزانغ الصينية
كبير المشرعين: الصين ترغب في تعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-02-25

الجزيرة عن القناة 12 الإسرائيلية: وفد إسرائيلي سيسافر إلى قطر خلال الأيام المقبلة لبحث تفاصيل صفقة تبادل الأسرى

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-26

أ.ف.ب: باريس تستضيف اجتماعا بشأن غزة الأيام المقبلة بمشاركة الاستخبارات الأميركية ومصر وإسرائيل وقطر

LBCI
آخر الأخبار
05:47

إذاعة الجيش الإسرائيلي: السفينة التي هاجمتها القوات الإيرانية بالقرب من مضيق هرمز مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-12

بلومبرغ عن مصادر مطلعة: إسرائيل تستعد لهجوم إيراني محتمل مباشر أو عبر وكلائها في غضون الـ48 ساعة المقبلة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:04

حماس تعلن تسليم ردها حول الهدنة في غزة وتشدد على وقف دائم لإطلاق النار

LBCI
أخبار دولية
13:38

مكالمة بين وزيري الدفاع الاميركي والاسرائيلي... اوستن: يمكن لإسرائيل الاعتماد على واشنطن في وجه أي هجمات

LBCI
أخبار دولية
13:22

البيت الأبيض يطالب إيران بالإفراج "فورا" عن السفينة المحتجزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

هل يتمّ إخطار إسرائيل بموعد الضربة الإيرانية على غرار ما جرى بعد اغتيال سليماني؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-03-06

طفلة تفضل مدبرة المنزل على والدتها... وهذا ما قالته الأخيرة!

LBCI
فنّ
2023-07-01

زواج نجم "أراب آيدول" يعقوب شاهين.. وديانا كرزون تنشر صورة العروس

LBCI
أخبار لبنان
2024-04-09

جثمان باسكال سليمان ينقل إلى جبيل غدًا... ونقاط تجمع في هذه المناطق

LBCI
فنّ
2024-02-28

قبل يوم واحد من دفنه... رحيل والدة الممثل فادي ابراهيم: "أخفوا عنها خبر وفاته" وهذا ما كشفته معلومات الـLBCI

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

وسام الاستحقاق الوطني من رتبة ضابط أكبر للشاعرة والكاتبة من أصول لبنانية فينوس خوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مسرحية وجدي معّوض ممنوعة في بيروت

LBCI
رياضة
13:42

في حياته ووفاته لاعب الفوتبول الاميركي او جي سيمبسون يتصدر اخبار وسائل الاعلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

جريمة قتل باسكال سليمان أشعلت الشارع وأطفأت الـ Delivery

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

انتخابات المهندسين معركة سياسية بتلوينة نقابية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

باسيل يدعو الى قرار دولي لحماية لبنان من الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

هل يتمّ إخطار إسرائيل بموعد الضربة الإيرانية على غرار ما جرى بعد اغتيال سليماني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

إليكم ردود الفعل الأميركية بعد ما حدث اليوم في المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

هل بدأ فعلاً الرّد الايراني؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:55

إيران هاجمت بطائرة مروحية سفينة مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية بالقرب من مضيق هرمز

LBCI
آخر الأخبار
05:47

إذاعة الجيش الإسرائيلي: السفينة التي هاجمتها القوات الإيرانية بالقرب من مضيق هرمز مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية

LBCI
آخر الأخبار
16:41

وكالة رويترز تبلغ موظفيها في البصرة أن الصواريخ الإيرانية ستمر من أجواء المدينة وتطلب منهم الاستعداد

LBCI
صحف اليوم
23:55

اغتيال سرور... كمين مالي نصبته امرأة ببصمات "الموساد" (الشرق الأوسط)

LBCI
حال الطقس
02:17

بعد الطقس المتقلب... الحرارة "ثلاثينية"

LBCI
موضة وجمال
02:30

بعد صراع من المرض... رحيل الأيقونة في عالم الأزياء روبيرتو كافالي: وصورة تجمعه بهيفاء وهبي (صورة)

LBCI
أخبار دولية
15:20

بايدن لإيران.. "لا تفعلوا ذلك"

LBCI
آخر الأخبار
05:26

أ.ب عن مسؤول دفاعي بالشرق الأوسط: إيران تقف وراء غارة بطائرة مروحية على سفينة بالقرب من مضيق هرمز

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More