إسرائيل تلغي الأنشطة التعليمية والشبابية التي كانت مقررة في الأيام المقبلة

ألغت إسرائيل اليوم السبت الأنشطة التعليمية وغيرها من الأنشطة الشبابية التي كانت مقررة في الأيام المقبلة بمناسبة الفصح، كما وضعت كل القوات المسلحة على أهبة الاستعداد بسبب هجوم محتمل من إيران.



وقال المتحدث باسم الجيش الأميرال دانيال هاجاري خلال الإعلان عن الإجراءات في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون إن عشرات الطائرات المقاتلة تقوم بدوريات في إطار حالة الاستعداد.

