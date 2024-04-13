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بيان ايران الكامل بشأن الردّ على اسرائيل

أخبار دولية
2024-04-13 | 17:41
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بيان ايران الكامل بشأن الردّ على اسرائيل
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بيان ايران الكامل بشأن الردّ على اسرائيل

اعلنت ايران، انه "رداً على جرائم النظام الصهيوني بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق واستشهاد القادة العسكريين والمستشارين الإيرانيين، نفذ رجال القوة الجو-فضائية البواسل بمساندة قوى أخرى ، وفي إطار معاقبة النظام الصهيوني المجرم، عملية عسكرية واسعة ضد أهداف داخل الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة".

واضاف البيان: "تفاصيل هذه العملية التي تمت بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي وتحت إشراف الأركان العامة للقوات المسلحة وبإسناد رجال الجمهورية الإسلامية الإيرانية الغيورين ومساندة وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، ستلفت انتباه الشعب الإيراني البطل والشعوب الحرة في العالم قريبًا".
 

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