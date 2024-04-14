الجيش الأميركي يسقط عشرات الصواريخ الإيرانية الموجهة إلى إسرائيل

أكد ثلاثة مسؤولين أميركيين في وقت متأخر أمس السبت، أن الجيش الأميركي، إلى جانب إسقاط طائرات مسيرة، أسقط أيضا عشرات الصواريخ الإيرانية التي كانت موجهة إلى إسرائيل في إطار مساعدته في الدفاع عن إسرائيل في مواجهة هجوم إيراني.



وذكر اثنان من المسؤولين، تحدثا بشرط عدم ذكر هويتهما، أن البحرية الأميركية أسقطت بعض الصواريخ.



وجاءت مساعدة الجيش الأميركي لإسرائيل في ظل إطلاق إيران طائرات مسيرة متفجرة وصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر السبت في أول هجوم مباشر يستهدف إسرائيل، في رد انتقامي أثار مخاوف من صراع أوسط نطاقا في المنطقة.