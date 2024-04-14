بايدن: الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في إسقاط كل المسيّرات الإيرانية "تقريبا"

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن مساء السبت أنّ القوات الأميركية ساعدت في إسقاط "كل المسيّرات والصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل تقريبا"، مشيرا الى أنّه أكّد مجددا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الدعم الأميركي "الثابت" لإسرائيل.



وذكر بايدن في بيان، أنّه سيدعو قادة مجموعة السبع الأحد إلى تنسيق "ردّ دبلوماسي موحّد" على الهجوم الإيراني "الوقح".