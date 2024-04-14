برلين تحذر من أن الضربات الإيرانية على إسرائيل قد تغرق المنطقة "في الفوضى"

حذرت ألمانيا من أن الهجوم الإيراني بمسيّرات وصواريخ على إسرائيل قد "يغرق منطقة بكاملها في الفوضى".



وكتبت وزيرة الخارجية الالمانية أنالينا بيربوك على منصة اكس: "ندين بأشد العبارات الهجوم المستمر الذي قد يغرق منطقة بكاملها في الفوضى"، مضيفة: "على ايران ووكلائها ان يوقفوا هذا الامر فورا".



وكرّرت أن برلين تقف "بحزم الى جانب اسرائيل".