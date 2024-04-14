الحرس الثوري الإيراني: طهران سترد على أي تهديد من الولايات المتحدة وإسرائيل

نقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري قوله إن طهران سترد على أي تهديد من الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بعد ساعات من إطلاق إيران عشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على أهداف إسرائيلية.



وقال الحرس الثوري في بيان: "أي تهديد من الولايات المتحدة والنظام الصهيوني صادر من أي دولة سيؤدي إلى رد متناسب ومتبادل من إيران تجاه مصدر التهديد".