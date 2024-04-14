غوتيريش دان الهجوم الإيراني على إسرائيل: لضبط النفس

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الهجوم الإيراني على إسرائيل أمس السبت، داعيا إلى ضبط النفس والوقف الفوري للأعمال القتالية.



وقال غوتيريش في بيان: "أشعر بقلق شديد إزاء الخطر الحقيقي المتمثل في التصعيد المدمر على مستوى المنطقة. أحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي عمل قد يؤدي إلى مواجهات عسكرية كبيرة على جبهات متعددة في الشرق الأوسط".