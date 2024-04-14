بريطانيا تعلن إرسال طائرات مقاتلة إضافية إلى الشرق الأوسط: سنعترض "إذا لزم الأمر" أي هجوم جوي

أعلنت الحكومة البريطانية إرسال طائرات مقاتلة إضافية إلى الشرق الأوسط، مؤكدةً أنها ستعترض "إذا لزم الأمر" أي هجوم جوي، بعدما شنّت إيران هجوماً بطائرة مسيرة على إسرائيل السبت.



وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان: "أرسلنا طائرات إضافية عدة تابعة لسلاح الجو الملكي ووحدات للتزود بالوقود في الجو إلى المنطقة".



وأضافت أن "هذه الطائرات البريطانية ستعترض أي هجوم جوي في نطاق بعثاتنا الموجودة إذا لزم الأمر".