الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت أكثر من 200 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت أكثر من 200 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل منذ أمس السبت، مشيرا إلى أنه تسنى اعتراض العديد منها بعيدا عن حدود إسرائيل.



وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الأميرال دانيال هاغاري في وقت مبكر اليوم، إن عددا محدودا من عشرات الصواريخ أرض-أرض الإيرانية سقطت في إسرائيل، مما أدى إلى إصابة فتاة وإلحاق أضرار طفيفة بمنشأة عسكرية في الجنوب.