إيران تدعو الولايات المتحدة إلى "البقاء بمنأى" من هجومها ضد إسرائيل

دعت إيران الولايات المتحدة إلى "البقاء في منأى" من العمليّة التي بدأتها ليل السبت الأحد ضدّ إسرائيل وجاءت "ردا" على استهداف قنصليّتها في دمشق.



وقالت البعثة الإيرانيّة لدى الأمم المتحدة في رسالة عبر منصّة إكس: "هذا نزاع بين إيران والنظام الإسرائيلي المارق، ويجب على الولايات المتحدة البقاء في منأى منه".



وأضافت: "العمل العسكري الإيراني نُفّذ على أساس المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلّق بالدفاع عن النفس، وكان ردا على عدوان النظام الصهيوني على مقارّنا الدبلوماسيّة في دمشق".



وحذّرت البعثة من أنّ "المسألة يمكن اعتبارها منتهية. لكن إذا ارتكب النظام الإسرائيلي خطأ آخر، فإنّ ردّ إيران سيكون أشدّ خطورة بكثير".



من جهته، حذّر الحرس الثوري الإيراني في بيان، إسرائيل والولايات المتحدة من أيّ هجوم على الأراضي الإيرانية.



وقال في بيان قبيل فجر الأحد إن "أي تهديد صادر عن الحكومة الأميركية "الإرهابية" والنظام الصهيوني (...) سيؤدي إلى رد متبادل ومتناسب من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".



كما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجوم الإيراني الجاري يمثل "عملاً من أعمال الدفاع عن النفس" بعد الهجوم المنسوب إلى إسرائيل والذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من نيسان.



وأضافت في بيان أنه "إذا لزم الأمر" فإن طهران "لن تتردد في اتخاذ إجراءات دفاعية لحماية مصالحها ضد أي عمل عسكري عدواني وأي استخدام غير قانوني للقوة".