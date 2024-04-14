السعودية تعرب عن بالغ قلقها تجاه التصعيد العسكري في المنطقة

أعربت وزارة الخارجية السعودية في وقت مبكر اليوم، عن بالغ قلق المملكة جراء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته.



وأعلنت في بيان، أن المملكة تدعو الأطراف كافة "الى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس" وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.