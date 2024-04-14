ترامب: هجوم إيران على إسرائيل يظهر "ضعف" الولايات المتحدة في عهد بايدن

أعلن المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب أنّ الهجوم الإيراني على إسرائيل يظهر "الضعف الكبير" للولايات المتحدة في عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن.



وقال الرئيس الأميركي السابق خلال تجمّع في ولاية بنسلفانيا في بداية خطابه أمام أنصاره: "فليبارك الله شعب إسرائيل، إنهم يتعرضون لهجوم الآن، لأننا نظهر ضعفًا كبيرًا".